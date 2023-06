Eerste FA Cup-finale Erik ten Hag op voorhand al memorabel: ‘belangrijkste Cup Final ooit’ staat voor de deur

Op Roland Garros ontbreken­de Rafael Nadal ondergaat operatie aan heupspier

Rafael Nadal heeft een operatie aan een spier in zijn heup ondergaan. De heupblessure liep hij in januari op tijdens de Australian Open en houdt hem al maanden van de tennisbaan. Voor Roland Garros, het graveltoernooi in Parijs dat hij veertien keer won, moest hij zich eerder al afmelden.