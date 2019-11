Eerste drie punten verleiden Bosz meteen tot geloof in Europees wonder

,,Het is heel simpel, we moeten zorgen dat we één punt meer halen dan Atlético Madrid”, zei Bosz, die als trainer nog nooit een wedstrijd in de Champions League had gewonnen. Atlético heeft vier punten meer dan Leverkusen en staat op de tweede plek achter Juventus (tien punten).



De Duitsers spelen op 26 november in Moskou tegen Lokomotiv en sluiten de groepsfase op 11 december af tegen Juventus. Aangezien de onderlinge resultaten in het voordeel zijn van Atlético, dankzij het ‘uitdoelpunt’ van Alvaro Morata in de blessuretijd, zal Leverkusen twee keer moeten winnen om nog door te kunnen gaan.



,,Het heeft geen zin om te speculeren. Pas als we de volgende wedstrijd in Moskou ook winnen, kunnen we verder gaan kijken”, aldus Bosz.