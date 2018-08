Eerste competitieverlies maakt rampweek compleet voor Cocu

In de 70ste minuut maakte de Serviër Danijel Aleksic de enige treffer van de wedstrijd.



Bij de tegenstander van Fenerbahçe speelde de Nederlandse middenvelder Mitchell Donald het laatste half uur mee. Fenerbahçe werd in de derde voorronde van de Champions League uitgeschakeld door Benfica (1-2 over twee wedstrijden). De formatie van Cocu slaagde er vier dagen later niet in om het goede gevoel weer te pakken te krijgen.



Fenerbahçe, de nummer twee van vorig seizoen, begon de Süper Lig nog positief. In het eigen Sükrü Saraçoglu-stadion werd Bursaspor met 2-1 verslagen, nadat het op achterstand was gekomen.