Eerste averij voor Peter Bosz met Dortmund, eerbetoon Boateng aan Nouri

Promes maakt zijn zesde van het seizoen en helpt Spartak aan zege

20:06 Quincy Promes heeft Spartak Moskou in de Russische competitie de overwinning bezorgd. De international van Oranje bracht in de thuiswedstrijd tegen Roebin Kazan (1-0) kort na de rust het doelpunt op zijn naam. Het was zijn zesde competitietreffer in dit seizoen.