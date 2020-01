Eerbetoon in NBA en van Neymar aan Kobe Bryant

Wereldbeker Van der Poel overtui­gend naar zege GP Adrie van der Poel, Brand de sterkste bij de vrouwen

16:17 Mathieu van der Poel heeft, één week voor het WK in het Zwitserse Dübendorf, een uitstekende generale repetitie gehad. De heerser in het veld soleerde naar zijn vijfde overwinning in Hoogerheide, ook wel de GP Adrie van der Poel genoemd. Toon Aerts wist zijn leiding in het wereldbekerklassement met succes te verdedigen en is eindwinnaar.