Een teamfoto zonder Damen

Speelminuten. Daar ging het Grad Damen (20) om toen hij eind juli besloot om zich na het tekenen van een nieuw contract bij NAC direct te laten verhuren aan Helmond Sport. ,,Ik heb er wel even op moeten wachten", zegt de middenvelder, die inmiddels een basisplek lijkt te hebben veroverd.

Vandaag stapt hij daarom in alle vroegte weer met plezier in de auto richting Helmond. ,,Het is mijn beurt om te rijden", zegt Damen over het 'pooltje' dat hij heeft gemaakt met Steven Edwards ('Woont vlak bij mij') en Robert Braber ('Aan de andere kant van Breda, maar wel dicht bij de snelweg') om samen naar Helmond te tuffen.

Quote Het belangrijkste was dat ik speelminuten kon maken Grad Damen Als kind van de club was het voor Damen niet eenvoudig om te vertrekken. Helemaal omdat NAC eindelijk was teruggekeerd in de eredivisie. ,,Maar het belangrijkste was dat ik speelminuten kon maken."

Met rugnummer 14 ('Dat nummer was nog vrij, meer moet je er niet achter zoeken') moest hij in Helmond op de bank beginnen. Ondertussen draaide het elftal voor geen meter. ,,Dat was niet altijd even gemakkelijk", zo kijkt hij terug. ,,Ik was immers gekomen om te spelen." Met een glimlach: ,,Ervaring met bankzitten had ik al genoeg." Of hij de keuze van coach Roy Hendriksen begreep? ,,Helmond Sport had het vorige seizoen redelijk goed beëindigd. De trainer wilde daarom in eerste instantie vasthouden aan dat elftal. Of ik het daarmee eens was, maakt niet uit."

Basis

Juist vanwege de povere start kreeg hij vrij snel alsnog zijn kans. Na twee invalbeurten staat Damen inmiddels al drie wedstrijden in de basis. ,,Als linkshalf. Het is de bedoeling dat ik me met de opbouw bemoei", zo schetst hij zijn rol. Met zijn beide medepassagiers Edwards en Braber vormde Damen vrijdag zelfs een compleet Bredaas middenveld. ,,Steven knapt het vuile werk op. Dat is wel lekker voor mij."

De resultaten zijn nog altijd niet om over naar huis te schrijven. ,,We staan onderaan, maar niet omdat we slecht spelen. Het valt vaak net verkeerd. Kwaliteit is er genoeg."

Het is precies het geluid dat ook bij NAC regelmatig is te horen. Damen kan dat beamen. Hij weet waarover hij praat. Want 'natuurlijk' gaat hij regelmatig kijken bij NAC. ,,Thuis sowieso."

Maandag krijgt Helmond Sport op bezoek bij Jong AZ een nieuwe kans om het tij te keren. ,,Ik sta nog steeds achter mijn besluit om naar Helmond Sport te gaan", zegt Damen na bijna drie maanden beslist. ,,Ik ben hier voor de speelminuten. En die krijg ik de laatste weken."