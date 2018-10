‘Een snottebel thuis, maar die kus je gewoon’

Door Lisette van der Geest



Er zijn mensen die Erik Jan Kooiman voor zijn vaderschap vertelden: je krijgt vleugels en zit op een roze wolk. Nou, weet de schaatser van team Easyjet inmiddels: voor hem geldt dat dus níet. Drie dagen na de geboorte van zoon Jens reed Kooiman een marathon en betrapte zich tijdens zijn rondjes op de gedachte: o, die kleine ligt nu thuis. ,,Dat levert geen goede wedstrijd op. Twintig man dubbelden het peloton, ik was vrij snel uit koers.”



Het afdwalen van gedachten tijdens wedstrijden hoort bij de eerste week en is tijdelijk, denkt Kooiman. Komend weekeinde hoopt hij er gewoon te staan, geconcentreerd, tijdens het selectietoernooi voor de eerste serie wereldbekerwedstrijden. Maar vraag het hem, of aan Sven Kramer, Jorrit Bergsma, Kjeld Nuis en Douwe de Vries, en ze zeggen allemaal hetzelfde: vaderschap verandert een mens en dus ook een topsporter. Al was het alleen maar omdat de eerste periode met relatief weinig slaap gepaard gaat. En goede nachtrust is juist datgene waar topsporters bij zweren.



Topsporters worden doorgaans opgeleid volgens een heilige drie-eenheid: rust, ritme, regelmaat. Het trainingsschema gaat voor alles. De Vries: ,,En dan word je vader en heb je ineens niet de perfecte voorbereiding voor een wedstrijd, tenminste, niet zoals ik altijd dacht dat ik het moest doen. Het gaat ten koste van dingen als rust. Maar uiteindelijk zie je dat het leven van een topsporter ook anders kan en niet altijd volgens de regels hoeft.”