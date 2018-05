Een Romatada? 'Het kan wéér!'

Djokovic: Rentree Australian Open was verkeerde beslissing

16:09 Novak Djokovic heeft toegegeven dat zijn zelfvertrouwen een deuk heeft opgelopen na zijn reeks van slechte resultaten in de afgelopen tijd. De nummer-12 van de wereld is van mening dat hij te vroeg zijn rentree heeft gemaakt na zijn elleboogoperatie, maar is wel hoopvol over de toekomst.