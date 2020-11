Een rijke sjeik, lockdown en trainer op de wip: Te Wierik had avontuur Derby anders voorgesteld

Door Fardau Wagenaar



Wat is er allemaal aan de hand bij de club van Tukker Mike te Wierik? Het trotse Derby County staat onderaan in de Championship en trainer Phillip Cocu staat op het punt eruit te vliegen. De coach miste overigens de laatste nederlaag tegen Barnsley, omdat hij in quarantaine zit. En dan is er nog het verhaal van de rijke sjeik. Khaled bin Zayed, lid van de koninklijke familie van Abu Dhabi, staat op het punt eigenaar van de club te worden.



Verdediger Te Wierik leest veel en hoort van alles, maar weet weinig over wat er gaande is. De spelers krijgen niet veel mee van het tumult rondom de overname en het dreigende ontslag van Cocu. „Ik heb ook geen idee wat ons te wachten staat, wij spelen er geen rol in”, zegt hij vanuit zijn huis in Derby. Het zijn rare tijden op de club. „Normaal kan ik een boek vollullen, maar nu weet ik het echt niet.”