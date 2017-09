Een ongemakkelijke persconferentie

Kennelijk zat het diep bij Sebastian Vettel. Hij schreeuwde het uit toen hij hoorde dat de pole position in Singapore voor hem is. Maar hij gaf ook direct een verbale sneer aan zijn voormalige werkgever, Red Bull. ‘Deze is van ons! Ze hebben onze bargeboards gejat’, riep de Duitser over de boordradio. Toen Vettel even later uit de auto stapte, ging hij het onderdeel achter de voorbanden bij de ‘Bulls’ eens van dichtbij bekijken. Ook in de persconferentie wees hij er nog even fijntjes op dat zijn oude team heeft afgekeken bij Ferrari. ,,Ik vroeg al: maken ze onze onderdelen nu ook al in het blauw?”



Het was sowieso een wat ongemakkelijke perssessie. Dat zijn natuurlijk verplichte nummertjes voor de coureurs, dus probeerden Max Verstappen en Daniel Ricciardo er iets van te maken en Vettel een beetje te plagen. Maar die was niet helemaal in de stemming. ,,Hij heeft gewoon heimwee”, grapte Ricciardo op de vraag wat Vettel precies aan het doen was bij de Red Bull-wagens. ,,Was je emotioneel”, vroeg Verstappen. ,,Ja, ik kon mijn tranen net bedwingen”, antwoordde Vettel, ogenschijnlijk een tikkeltje geagiteerd.