Een krukje om de pijlen uit het bord te halen

Video Opmars van herboren Crystal Palace zet door na ruime zege op Leicester

15:51 Crystal Palace is aan een sterke serie bezig in de Premier League. De voormalige club van trainer Frank de Boer, die in september werd ontslagen, won vandaag met 3-0 bij Leicester City. De ploeg van coach Roy Hodgson is nu al zeven competitieduels op rij ongeslagen.