Een kraker in Duitsland en een belangrijke uitwedstrijd voor Real Madrid

Video Onderzoek: Engeland ontsnapte voor finale EK voetbal aan ramp

De ongeregeldheden bij het Wembley-stadion voorafgaand aan de finale van het EK voetbal van afgelopen zomer hadden tot doden kunnen leiden. Dat staat in een onafhankelijk onderzoek dat in opdracht van de Engelse voetbalbond FA is uitgevoerd. Zo’n 2000 mensen zonder kaartje probeerden het stadion in Londen binnen te komen voor de finale tussen Engeland en Italië.

3 december