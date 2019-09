Een krabbel en weer terug naar Argentinië

Haase en Koolhof uitgescha­keld, Schuurs wel verder

Robin Haase en Wesley Koolhof zijn er niet in geslaagd de kwartfinales te bereiken bij het dubbelspel op de US Open. Het Nederlandse duo verloor met 6-4 6-4 van Juan Sebastian Cabal en Robert Farah. Dat Colombiaanse duo is als eerste geplaatst in New York.