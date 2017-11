Een gewapende overval, in São Paulo kun je er op wachten

Het schijnt er bij te horen, hier in Brazilië. Ja kan er op wachten. Op het bericht dat er weer een teambusje is beroofd door een stel bandieten met pistolen. Vrijdagavond was het raak, toen een stel medewerkers van Mercedes na een lange werkdag in de donkere avond het Autodrome Jose Carlos Pace afreden op weg naar hun hotel. Volgens Lewis Hamilton, die zelf niet aanwezig was bij de overval, zijn er schoten gelost en kregen Mercedes-medewerkers zelfs de loop van een pistool tegen het hoofd gedrukt. ,,Dat gebeurt elk jaar hier’’, foeterde Hamilton op Twitter. De Formule 1 moet meer aan veiligheid doen. Hier zijn geen excuses voor.’’



Maar valt dit soort geweld uit te bannen, in een miljoenenstad waar de kloof tussen arm en rijk groter is dan waar ook ter wereld? In een stad waar het een lappendeken is van sloppenwijken en beveiligde compounds? Natuurlijk niet. Je hoeft hier ’s morgens alleen maar het ochtendjournaal aan te zetten of een krant open te slaan en je begrijpt meteen dat São Paulo (12 miljoen inwoners) geen Monaco, Montreal of Melbourne is. Hier regeren bendes hele delen van de stad. Het moordcijfer is hier angstaanjagend hoog. Overdag valt het nog wel mee, maar als de duisternis invalt transformeert deze betonjungle tot een oord waar je op je tellen moet passen. Niet voor niets rijden tal van teams en FIA-personeel hier met kogelwerende ruiten rond.