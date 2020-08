Een bijzonder (lang) seizoen in vogelvlucht: bizarre duels in Londen, Haaland schittert en Liverpool onderuit

Lang leek Ajax zeker van overwintering in het toernooi waarin het vorig jaar nog bijna in de finale stond. Na fraaie overwinningen op Valencia in Mestalla (0-3, met wonderdoelpunt van Hakim Ziyech) en Lille (thuis en uit) kwam op 5 november 2019 de wedstrijd op Stamford Bridge tegen Chelsea, dat twee weken daarvoor al met 0-1 won in Amsterdam door een late goal van Michy Batshuayi. In Londen schiet Ajax uit te startblokken en komt het op een 1-4 voorsprong, na opnieuw een prachtige goal van Ziyech. Maar dan zijn er in minuut 68 opeens twee dubieuze rode kaarten voor Joël Veltman en Daley Blind én krijgt Ajax een strafschop te verwerken. Met kunst en vliegwerk weet de ploeg van trainer Erik ten Hag nog een gelijkspel uit het vuur te slepen (4-4), maar de kater en de woede na afloop zijn groot. Ondanks tien punten en twaalf gescoorde doelpunten is Ajax uitgeschakeld als het op 10 december thuis van Valencia verliest. In de Europa League wordt Ajax eind februari uitgeschakeld door Getafe, waarmee het Europees avontuur al over is voordat corona echt toeslaat in Europa.