Economische impact Dutch GP ondanks coronabeperkingen fors hoger dan verwacht

Door Arjan Schouten



De terugkeer van de Nederlandse Formule 1-race in Zandvoort leidde vorig jaar tot 22,3 miljoen euro aan additionele bestedingen in Zandvoort en tot 44,5 miljoen euro aan additionele bestedingen in de Metropool Regio Amsterdam (inclusief Zandvoort). De toegevoegde economische waarde (bestedingen minus de omzet van de kaartverkoop) komt zo uit op 8,9 miljoen voor Zandvoort en 23,2 miljoen voor de MRA-regio. Daarmee vallen de cijfers, terug te lezen in een onderzoek van de Breda University of Applied Science naar de sociale, maatschappelijke en economische impact van het evenement, fors hoger uit dan vooraf ingeschaald in een haalbaarheidsonderzoek van Decisio uit 2017. Opvallend, aangezien bij de Dutch GP maar tweederde van het totaal aantal kaartjes mocht worden verkocht, vanwege de coronabeperkingen.