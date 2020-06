EasyJet stopt met sponsoring schaatsploeg Schouten en Bergsma

EasyJet stopt per direct als schaatssponsor van de langebaanploeg van Jillert Anema. Een week geleden werden de schaatsers, waaronder boegbeelden Irene Schouten en Jorrit Bergsma ingelicht. Als een verrassing kwam het nieuws niet. De coronacrisis en bijbehorende gevolgen maakt sponsoring van een schaatsploeg voor easyJet onmogelijk. De luchtvaartmaatschappij was sinds 2018 sponsor van het team.

Door Lisette van der Geest



,,Heel vervelend, maar ik snap het ook heel goed”, zegt Irene Schouten, winnares van olympisch brons in Pyeongchang. ,,Ik dacht al toen corona kwam: dit is foute boel, dat ze stoppen is een logisch gevolg van de coronacrisis, bij easyJet balen ze er zelf ook van. Maar ja, het is niet anders. Niemand kan hier iets aan doen. Maar, eh, ja, het maakt wel dat ik nu eigenlijk een marathonrijder ben.”



De marathonploeg met sponsors Royal A-ware, ZiuZ en Interfarms, bestaat namelijk nog wel. Anema combineert al jaren beide schaatsdisciplines. Schouten en Bergsma rijden jaarlijks een aantal marathons, maar hebben hun grootste focus op de langebaan. Bergsma won afgelopen winter WK-goud op de massastart in Salt Lake City, op datzelfde onderdeel was Schouten goed voor brons.

De stafleden en rijders hebben salaris moeten inleveren. Schouten: ,,Door de marathonsponsor zijn wat onkosten gedekt, maar bij langebaan komt veel meer kijken. Wedstrijden, hotels, trainingskampen, we hebben inmiddels andere kleding nodig. Nu hebben we geen trainingskampen, doen we bijna alles alleen thuis. Dat vraagt discipline die je kunt opbrengen, natuurlijk, maar trainen met trainingsmaatjes onder fijne omstandigheden kan helpen om je aan op te trekken. Dit is niet ideaal en we gaan toch alweer richting de Olympische Spelen. Dit is het pre-olympisch jaar, Over anderhalf jaar wordt beslist wie er gaat."

Het team hoopt op een nieuwe sponsor. Al beseft Schouten goed dat dit niet de makkelijkste periode is om financiële ondersteuning te vinden. ,,Maar er zijn ook bedrijven die nu wel goed gaan. Misschien is er een bedrijf dat zegt: dit is een mooie kans om ons in het schaatsen te laten zien. We vragen niet de hoofdprijs, zoals een grote ploeg als Jumbo-Visma. En met Jorrit en mij heb je toch twee rijders die er elk WK staan en prijzen halen.”

Schouten: ,,We hebben wel een sponsor nodig, anders weet ik niet hoe we dit als langebaanschaatsers moeten oplossen. Natuurlijk, ik kan bij mijn vader (de vader van Schouten is eigenaar van een tulpenbedrijf, red.) bijspringen. Zo mijn kosten dekken, want ik heb ook een hypotheek. Maar ja, ik hoop dat ik me optimaal kan voorbereiden. Dat is wel wat je als topsporter wilt. Uren op het land werken is niet ideaal voor mijn olympische droom.”