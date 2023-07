Dusan Tadic dag na vertrek bij Ajax op weg naar Fenerbahçe

Met samenvatting Wesley Koolhof treedt in voetsporen van Eltingh, Haarhuis en Rojer met dubbelti­tel op Wimbledon

Wesley Koolhof heeft een fraaie mijlpaal in zijn carrière bereikt door op Wimbledon de titel in het dubbelspel te pakken. Samen met zijn Britse partner Neal Skupski won de Nederlander in de finale van het Argentijns/Spaanse koppel Marcel Granollers en Horacio Zeballos: 6-4 en 6-4.