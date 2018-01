Durrant prolongeert wereldtitel darts bij BDO

Kelvin Bakx verbaast met zilver op NK beloften

18:50 Met een gelukzalig gevoel stond Kelvin Bakx zondagmiddag met de zilveren plak om de nek op het podium van het NK veldrijden. ,,Mijn eerste podiumplek ooit op een kampioenschap", glunderde de Bergenaar, de enige die wereldkampioen Joris Nieuwenhuis kon volgen toen die in de finale de beloftenrace de aanval opende. Even zelfs zocht hij in de slotronde zelf de aanval. ,,Ik had een gaatje van 25 meter, maar maakte toen een foutje. Ik weet niet of ik anders niet was teruggepakt, maar verliezen van de wereldkampioen is geen schande.