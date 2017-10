Dure nederlaag Sevilla in Bilbao

Verhoeven: hij vloog erin, het was een goed gevecht

15:16 Rico Verhoeven won van Antonio Silva via een technische knock-out. Na afloop zei hij dat de tactiek tegen de oud-MMA-vechter heeft gewerkt. ,,Lowkicks zijn een moeilijk onderdeel in de MMA, dus dat was zeker onderdeel van mijn plan. Silva vloog erin, maar het was een goed gevecht."