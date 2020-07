Dure fout Rooney: Derby kan promotie vrijwel vergeten

Samenvatting Stroef begin voor Bertens na lange pauze: ‘Het is gewoon heel moeilijk

22:20 Het was niet voor ‘het echie’, maar de kop is er wel af voor Kiki Bertens. Na maanden zonder wedstrijden tennis­te ze vanavond in Berlijn een demonstratietoernooi, zij het niet naar wens. ,,Morgen kijken of we het beter kunnen doen.’’