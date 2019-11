Dumfries en PSV met vertrouwen tegen Sporting: ‘We moeten het zelf doen’

Als nieuwe drager van de aanvoerdersband schoof Denzel Dumfries woensdag meteen aan voor de persconferentie in aanloop naar Sporting - PSV. Een cruciale wedstrijd voor de overlevingskansen van PSV in Europa. ,,Dat denk ik wel, ja. Een hele belangrijke wedstrijd voor ons. We zijn gefocust.”

Dumfries benadrukt dat hij - ook in deze sportief mindere periode - vertrouwen had en heeft in PSV. Hij begon over de start in de Europa League. ,,We zijn goed begonnen, dat we met 4-1 bij LASK verloren was natuurlijk een flinke domper. Maar je moet niet ineens het vertrouwen kwijtraken, we gaan gewoon verder”, stelt de verdediger.

Wél werd hij maandag iets lekkerder wakker dan de laatste weken. De 2-1 overwinning op sc Heerenveen verschaft de Eindhovenaren weer wat lucht. ,,Als ik naar de eerste helft kijk, zag ik een goed voetballend PSV. Met veel vertrouwen, we zaten goed in de wedstrijd en kwamen ook goed in de duels. De tweede helft was wat minder, maar de eerste helft biedt houvast voor ons”, erkent Dumfries. Ook voor de wedstrijd tegen Sporting.

Overwintering

Verder verwacht Dumfries net als in Eindhoven een open wedstrijd tegen de nummer vier van de Portugese competitie. Destijds won PSV met 3-2, nu moet de ploeg van Mark van Bommel winnen om overwintering in Europa in eigen hand te houden. ,,We weten wat de stand in de groep is en welke wedstrijd er nog meer wordt gespeeld, maar wij moeten het zelf doen”, benadrukt Dumfries.

Van Bommel zelf wil van eventuele scenario's nog niets weten. ,,Wij spelen twee wedstrijden en proberen ze beide te winnen. We gaan nu niet rekenen. Het maakt nu niet uit hoe je in vorm bent, omdat het absoluut geen garantie geeft of je de wedstrijd wint of verliest.”