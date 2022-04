Dumfries en De Vrij raken koppositie binnen enkele uren weer kwijt aan stadgenoot

Door de overwinning heeft AC Milan één punt voorsprong op de stadgenoot. Het Inter van trainer Simone Inzaghi en Nederlanders Denzel Dumfries en Stefan de Vrij heeft echter een duel minder gespeeld.



Dumfries had een basisplaats bij de 1-3 zege van Inter in La Spezia. Stefan de Vrij moest vorige week nog geblesseerd gewisseld worden en viel pas in de slotfase in. Marcelo Brozović, Lautaro Martinez en Alexis Sanchez tekenden voor de treffers van Internazionale. Tussendoor deed Giulio Maggiore wat terug namens de thuisploeg.



Later op de avond moest AC Milan dus zien de koppositie te heroveren. De ‘rossoneri’ faalden niet door met 2-0 Genoa aan de kant te schuiven. Rafael Leão en Junior Messias scoorden namens de thuisploeg.



De Serie A nadert een spannende ontknoping. AC Milan heeft met nog vijf wedstrijden te spelen een punt voorsprong op Inter, dat nog zes duels voor de boeg heeft. Drie punten achter Inter volgt Napoli, dat dus ook nog niet kansloos is voor de landstitel.