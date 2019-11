Dumfries: Een zwarte pagina voor PSV, alwéér

,,Als je ziet hoe de goals tot stand komen: twee ingooien, een corner en een penalty. Dat is niet best", startte Dumfries zijn analyse voor de camera van FOX Sports. Bij rust stond PSV al met 3-0 achter, maar via Mohamed Ihatteren kreeg de ploeg van coach Mark van Bommel wel meteen een grote kans op 3-1. Of PSV er nog écht in geloofde? ,,Zeker. We moesten als team onze rug rechten en ons hoofd niet laten hangen. Gelijk uit de kleedkamer kregen we ook grote kansen. De bal wilde er niet in, maar je zag dat we bereid waren om te knokken.”



Over de Europese uitschakeling: ,,Dit is een zwarte pagina, alwéér. Dit is verschrikkelijk zuur. We willen het tij keren en we doen er alles aan, maar je ziet dat het vandaag mis gaat bij de standaardsituaties. Het is van belang dat we nu bij elkaar blijven en elke week honderd procent blijven geven. We moeten gewoon door, maar dit is een bittere pil. Zondag staat Emmen weer voor de deur en dan moeten we weer op nul beginnen.”