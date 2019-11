Duizenden Schotse fans zijn op weg naar de Kuip

Amateurvoetbal VCW-spe­ler Baaij liep een dubbele beenbreuk op: ‘Zijn enkel lag er echt even naast’

10:21 Zo braaf als de derby tussen VCW en Terheijden afgelopen zondag was, zo wreed is de blessure die Ruud Baaij (18) opliep. ,,Volgens toeschouwers klonk het als een stuk hout dat brak.” De rechtsbuiten van de vierdeklasser is inmiddels geopereerd, de schade is niet mals.