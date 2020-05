Duizenden Deense fans via Zoom ‘aanwezig’ bij competitiewedstrijd

Belgische bekerfina­le op 1 augustus in leeg stadion Brussel

11:03 Club Brugge en Antwerp gaan op zaterdag 1 augustus duelleren om de Belgische beker. De finale in het Koning Boudewijnstadion in Brussel begint om 20.30 uur, zonder publiek op de tribunes. De gemeenteraad van de Belgische hoofdstad had eerder deze week al toestemming gegeven om de eindstrijd van het toernooi om de zogeheten Croky Cup te huisvesten.