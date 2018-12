Duizelingwekkende cijfers Dost na 100 duels bij Sporting

Bas Dost speelde gisteravond tegen Rio Ave (1-3 winst) zijn honderdste officiële wedstrijd voor Sporting Lissabon. En uiteraard scoorde hij in zijn jubileumduel, want in de Portugese competitie loopt de spits nog altijd één op één.

Het zijn duizelingwekkende cijfers die Dost sinds zijn overgang naar Sporting kan overleggen. In Portugal is de man die dit jaar na één goal in 18 interlands bedankte voor Oranje een garantie voor goals. In 67 competitiewedstrijden was de voormalige speler van Emmen, Heracles, Heerenveen en VfL Wolfsburg goed voor precies 67 doelpunten.

Lees ook Sporting wint onder Keizer ook in de competitie Lees meer

In Europees verband - (kwalificatie) Champions League en Europa League - scoorde Dost sinds de zomer van 2016 iets minder regelmatig voor Sporting: 6 keer in 19 duels. In de twee Portugese bekertoernooien, was hij in 14 wedstrijden 7 keer trefzeker.

Met in totaal dus 79 goals in nog geen 2,5 jaar hoort Dost bij de meest doeltreffende schutters uit de clubgeschiedenis van Sporting. Vijf spelers hadden na 100 wedstrijden vaker gescoord voor de Portugese topclub, maar dat deden ze in de meeste gevallen wel in lang vervlogen tijden. Zoals de legendarische Fernando Peyroteo (1937-1949), die er liefst 180 maakte in zijn eerste 100 duels. Bij die aantallen komen zelfs Messi en Ronaldo niet in de buurt.

Dost evenaarde met zijn rake kopbal tegen Rio Ave voormalig Portugees international Rui Jardao – bekend van zijn twee goals in de halve finale van het EK van 1984 die met 3-2 verloren werd van Frankrijk - die in 1981 na 100 wedstrijden eveneens 79 voltreffers achter zijn naam had staan.