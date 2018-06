Duitsland treft subtopper Mexico

Keepersduo Baronie vindt elkaar ook buiten de lijnen

8:00 Robbert van Oorschot en Bart van den Hoven, de twee doelmannen van de selectie van Baronie, maken het elkaar niet zo moeilijk. Natuurlijk is er een vorm van concurrentie tussen beiden, maar bovenal is er sprake van een vergaande collegialiteit, die inmiddels uitgegroeid is tot een ware vriendschap.