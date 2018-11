Duitsland niet geplaatst bij EK-loting door gelijkspel Polen

Interland­de­buut Karol Niemczycki voor Polen

14:59 Karol Niemczycki beleefde maandag een heugelijke avond. Voor het oog van zo'n 4.500 toeschouwers maakte hij in Bielsko-Biala zijn debuut voor Polen onder 20. De 19-jarige keeper van Jong NAC werd als invaller in de 67e minuut in het veld gebracht in het met 2-1 gewonnen duel tegen Oekraïne.