Duitsland na spannend duel met Oostenrijk naar halve finale tegen Frankrijk of Nederland

Na gastland Engeland is Duitsland de tweede halve finalist op het EK. Het team van bondscoach Martina Voss-Tecklenburg won in het Brentford Community Stadium in Londen met 2-0 van Oostenrijk, dat er een verrassend spannende wedstrijd van maakte.

Duitsland speelt de tweede halve finale op het EK, komende woensdag in Stadium MK in Milton Keynes. Daar speelt Duitsland tegen Frankrijk of titelverdediger Nederland, die zaterdagavond tegenover elkaar staan in de laatste kwartfinale in Rotherham.



Vrijdagavond gaan België en Zweden uitmaken wie het in de eerste halve finale mag gaan opnemen tegen Engeland. De finale is op zondag 31 juli op een uitverkocht Wembley.

Duitsland kwam vanavond in de 25ste minuut op voorsprong via Lina Magull. Oostenrijk bleef daarna van alles proberen om de 1-1 te maken, maar raakte twee keer de paal en ook nog de lat met een prachtige poging van zo'n 45 meter. Lang bleef Oostenrijk strijden voor een verlenging in Londen, maar in de 90ste minuut viel de beslissing. Arsenal-keepster Manuela Zinsberger treuzelde veel te lang met een uittrap en schoot de bal tegen de Duitse spits Alexandra Popp aan, waarmee zij op vier goals kwam. De Engelse aanvalster Beth Mead gaat aan kop in het topscorersklassement na haar vijf treffers in de poulefase. De Engelse supersub Alessia Russo en Franse middenvelder Grace Geyoro volgen met drie treffers.

Met een kansenverhouding van 20-12 in het voordeel van Duitsland kregen de 16.025 toeschouwers in het stadion van Premier League-club Brentford een spectaculaire wedstrijd voorgeschoteld, nadat Engeland en Spanje woensdagavond (2-1 na verlenging) ook al voor spektakel zorgden in Brighton.

Duitsland won acht van de negen EK's bij de vrouwen voor het toernooi in Nederland in 2017. Alleen in 1993 bleek Noorwegen sterker, maar verder maakte Duitsland dus jarenlang de dienst uit in het Europese vrouwenvoetbal. Op het EK in Nederland vijf jaar geleden verloor Duitsland in de kwartfinale met 2-1 van Denemarken, dat daarna in de finale met 4-2 verloor van de Oranje Leeuwinnen.

Volledig scherm Lina Magull viert haar treffer. © ANP / EPA

Volledig scherm © AP

