Duitsland met Gnabry maar zonder Goretzka tegen Nederland

Vuelta LIVE | Stevig tempo in heuvelrit door Baskenland, zware finale wacht

15:22 Tijd voor etappe twaalf in de Ronde van Spanje. Een rit over ruim 171 kilometer van Navarra naar Bilbao in het Baskenland. In de finale wacht de renners nog drie korte, maar steile beklimmingen. Woensdag haalden de vluchters het, vandaag weer? Of eisen de klassementsrenners de hoofdrol op? De start is om 13.12 uur, mis hier niets!