Duitsland gelooft weer in hoofdprijs Champions League

amateurvoetbal Overzicht | Geduld Baronie beloond tegen Moerse Boys, Roosendaal maakt pas op plaats voor Sarto

16 februari Hoewel storm Dennis roet in het eten gooide op verschillende West-Brabantse amateurvoetbalvelden, stond er toch nog een smakelijk menu op het programma. Baronie had de langste adem in de hoofdklassederby tegen Moerse Boys en won dankzij twee late treffers. Roosendaal liet in de tweede klasse na om koploper Sarto pijn te doen en lijkt de titelaspiraties zo even in de koelkast te moeten bewaren. Lees alles van deze winderige voetbalmiddag terug in onderstaand overzicht.