Duitsers zijn wel klaar met Joachim Löw

Primeur voor tennisser De Jong in Zuid-Amerika

10:41 De Nederlandse tennisser Jesper de Jong is bij het challengertoernooi van Guayaquil vanuit de kwalificaties doorgedrongen tot de halve finales. De 20-jarige De Jong was in de kwartfinales in twee sets (6-2 en 6-2) te sterk voor de Spanjaard Oriol Roca Batalla.