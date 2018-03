Duitsers hopen op fitte Neuer

Schots voetbal is Kenny van der Weg op het lijf geschreven

11:00 In juli 2016 verliet Rotterdammer Kenny van der Weg (27) NAC , waarvoor hij meer dan honderd wedstrijden speelde in de periode 2012-2016, om richting het Schotse Ross County te trekken. Eind januari werd zijn contract bij deze club ontbonden, maar binnen een mum van tijd had hij in de Schotse hooglanden een nieuwe uitdaging te pakken: Hamilton Academical FC.