Duitse voetbalbond: EK is niet afgeschreven voor ons

Sportbytes Zo vieren de sterren kerst: Sergio Ramos met 'big smile’ bij kerstboom én trofeeën

17:56 In de rubriek Sportbytes houden we in de gaten wat bekende sporters meemaken én delen op sociale media. Dit artikel - vrijwel in zijn geheel gewijd aan kerst 2020 - wordt gedurende de dag vernieuwd. Check hier hoe sporters kerst vieren!