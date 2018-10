Duitse pers haalt uit: 'Jogi, zo degraderen we!'

Joachim Löw krijgt het na de 3-0 nederlaag tegen Nederland zwaar te verduren in de Duitse media. Het geduld met de bondscoach raakt op. ,,Dit is geen momentopname, maar een logisch gevolg van een reeks foute ontwikkelingen.’’

Kicker oordeelt hard over Löw. ,,Van de aangekondigde nieuwe start is niets te zien,’’ stelt het blad in zijn commentaar. ,,In plaats daarvan schrijft de DFB-keuze aan de vervolgroman van het WK-debacle. Het roept – opnieuw – de vraag op naar de toekomst van bondstrainer Joachim Löw.’’

Quote De neergang van de Duitse voetbal­ploeg gaat razendsnel verder. Rheinische Post Löw kreeg na het volledig mislukte WK een herkansing. Van een ommekeer die hij zonder al te rigoureuze maatregelen dacht te kunnen bewerkstelligen, is echter geen enkele sprake. ,,Het WK is voor Duitsland na de historische uitschakeling in de voorronde sinds 109 dagen voorbij’’, stelt Bild. ,,Maar vooruit gekomen is Jogi Löw (58) ondanks uitgebreide analyse en een aangekondigde Umbruch light niet echt. 0-3 tegen Holland – Jogi, zo degraderen we!’’

Bild heeft zijn bedenkingen bij de keuzes van de bondscoach, die maar vast blijft houden aan de spelers die hem in het verleden succes brachten. Neuer, Hummels, Boateng, Müller en Kroos maken immers een uitgebluste indruk. ,,Is Löws wereldkampioen-as van 2014 nog de passende sleutel naar succes?Na de 0-0 tegen Frankrijk wacht Löw verder op zijn eerste zege in de Nations League en zijn eerste succes in een officiële wedstrijd na het WK in Rusland.’’

,,De neergang van de Duitse voetbalploeg gaat razendsnel verder’’, schrijft de Rheinische Post. ,,Na de blamerende WK-k.o. tegen Zuid-Korea dreigt voor bondsocoach Joachim Löw met het DFB-team na de 0-3 tegen aartsrivaal Nederland degradatie in de Nations League.’’



Ook volgens Rheinische Post heeft Löw dat volledig aan zichzelf te wijten. ,,De met vijf man van het zwalkende FC Bayern en nieuweling Mark Uth aangetreden DFB-elf liet dezelfde zwaktes zien als in Rusland: het ontbrak aan tempo, frisheid, spelplezier en effectiviteit.’’

Volledig scherm Joachim Löw © ANP

Dat was ook de conclusie van Oliver Kahn in zijn analyse bij de ZDF. De oud-doelman zag veel parallellen met de zwakke optredens van Duitsland op het WK. ,,Dat zijn dezelfde problemen’’, aldus Kahn, die niet kon begrijpen dat Leroy Sané en Julian Draxler niet in de basis stonden. ,,Löw moet zich afvragen hoe lang het nog zin heeft om de gevestigde orde te vertrouwen.’’

,,Duitsland slechts nog Europese middelmaat’’, kopte Die Welt. De krant verwees daarmee naar een opmerking van Ronald Koeman, die Oranje voor de wedstrijd tegen Duitsland Europese middelmaat had genoemd. ,,Precies dát elftal hield in Amsterdam echter 90 minuten minstens gelijke tred met de wereldkampioen van 2014 en won de partij uiteindelijk met 3-0. Het verhoogt de kritiek en de druk op bondscoach Joachim Löw.’’

Der Spiegel heeft het over een debacle: ,,Bij de nederlaag tegen Nederland maakte eerst doelman Manuel Neuer een fout met gevolgen, daarna werd het elftal uitgecounterd. Nu dreigt degradatie.’’