Duitse media: Zege in Amsterdam eerste stap

De niet verwachte 3-2 zege op het Nederlandse elftal heeft in Duitsland vooral voor opluchting gezorgd. Bondscoach Joachim Löw zit weer stevig in het zadel na ‘één helft toveren en één helft beven’ in Amsterdam.

Een uitstekende eerste helft, een matige tweede en op de valreep toch een happy end voor Duitsland. Bij Die Zeit haalden ze de beroemde uitspraak van Forrest Gump - Life is like a box of chocolate, you never know what you gonna get - van stal om de prestatie van de Mannschaft te duiden.



,,Bij de 3-2 overwinning in Holland schommelde het niveau van de Duitse elf enorm’’, aldus Die Zeit.

Quote Sinds 2014 hadden we met onze nationale ploeg niet veel meer te vieren. Bild ,,En steeds deed ze het tegenovergestelde van wat velen verwacht hadden. Jogis jongens waren – vrij naar Forrest Gump – als een doos chocolaatjes: men weet nooit wat er bij hen in zit.’’



De zege op Oranje smaakte uiteindelijk uiterst zoet. Vooral omdat Duitsland voor het eerst sinds de 1-0 overwinning op Engeland van twee jaar geleden weer eens van ‘een tegenstander van naam’ won, zo merkte Die Zeit fijntjes op. ,,Een gevoel dat men nauwelijks nog kende.’’

Bild gaat nog iets verder: ,,Deze 3-2 bij de hoog aangeschreven Hollanders is de volgende stap op de juiste weg. Sinds het WK van 2014 in Brazilië hadden we met onze nationale ploeg niet veel meer te vieren. De laatste twaalf maanden waren echt vreselijk. Als outsider ging de vernieuwde Mannschaft van Jogi Löw naar Holland. En dan beleefden we zondag een zo geweldige voetbalnacht van Amsterdam. Eén helft toveren, één helft beven en een happy end met de late winnende goal.’’

Wat de onderlinge rivaliteit betreft zijn ook in Duitsland de scherpe kantjes er tegenwoordig wel af. Van leedvermaak is geen enkele sprake. De Duitse media zijn na een slechte periode vooral opgelucht dat er eindelijk iets van een ommekeer zichtbaar is bij de ploeg van Löw. ,,Met de overwinning in Amsterdam heeft de DFB-elf de eerste stap naar een veelbelovende toekomst gezet’’, schrijft Kicker in zijn commentaar.

Bekijk hieronder de samenvatting van Duitsland-Nederland

Grote winnaars zijn volgens het blad de bekritiseerde doelman Manuel Neuer (‘verhinderde met twee topreddingen de gelijkmaker van Ryan Babel’), die liet zien waarom hij nog altijd de voorkeur krijgt boven Marc-André ter Stegen, en natuurlijk de bonscoach. ,,Löw gaf net als Neuer het juiste antwoord’’, aldus Kicker. ,,Het is hem gelukt dit jonge elftal achter zich te krijgen en hij heeft de ploeg met een geslepen strategie in deze voor de toekomst zeer belangrijke partij gestuurd. Want deze uitzege bij een sterke tegenstander zal het zelfvertrouwen sterken en de totale ontwikkeling bevorderen.’’

Volledig scherm © BSR Agency

Voor Löw komt het succes als geroepen, zo weet Die Welt: ,,De zege in Amsterdam verschaft hem voorlopig rust’’, schrijft de krant. ,,Zijn positie is weer versterkt.’’

Ook Bild komt tot die conclusie: ,,In de eerste echt belangrijke wedstrijd na het WK-debacle heeft Jogi Löw geleverd. Hij heeft het laten zien aan iedereen die hem niet meer voor de juiste bondscoach hield.’’