Duitse media vernietigend over Dortmund: 'Een terugkeer in de steentijd'

Dit was een terugkeer naar de steentijd. Het eerste half uur was nog oké, Tottenham deed niet zo veel, maar in de tweede helft stortte Dortmund volledig in", aldus Hamann. ,,Dit team leek vandaag wel dood. Als ik een Dortmund-fan was, zou ik mij flinke zorgen maken over zaterdag."



Dit weekend neemt het elftal van Peter Bosz het op tegen Schalke in de beruchte Kohlenpottderby. Een nederlaag lijkt het lot van Bosz als trainer van Dortmund te bezegelen. Iets dat Bosz zelf zich ook realiseert. ,,Ik weet hoe belangrijk dat duel is. We moeten winnen, ook voor mijn positie, dat is duidelijk."