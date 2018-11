Duitse fans protesteren tegen duels op maandag

Tijdens de dertiende speelronde van de Bundesliga vindt er voor het eerst dit seizoen een wedstrijd na het weekend plaats: 1. FC Nürnberg tegen Bayer Leverkusen.



,,Fans mogen deze ontwikkeling niet accepteren en we kunnen dit alleen tegengaan met een protest. Voetbal is van de fans en niet alleen bedoeld voor de financiën”, schrijven de harde kernen van alle Bundesligaclubs in een verklaring. Fans worden opgeroepen om in de wedstrijden voorafgaand aan 1. FC Nürnberg-Bayer Leverkusen tijdens de eerste helft te protesteren.



In september lieten de supportersgroepen al hun ongenoegen blijken over de kloof die ontstaat tussen fans en clubs én de commercialisering van de drie hoogste competities van Duitsland.