Duitse bond houdt vertrouwen in Löw ondanks nieuwe nederlaag

Voorzitter Reinhard Grindel van de Duitse bond DFB zag dinsdag tegen wereldkampioen Frankrijk (2-1) genoeg aanknopingspunten. ,,Dit geeft moed’', zei Grindel in het Stade de France. ,,We moeten bouwen op wat deze jonge ploeg vandaag heeft laten zien.’'



Na de vroege aftocht op het WK in Rusland is Löw veel krediet kwijt. De bondscoach die de ‘Mannschaft’ in 2014 naar de wereldtitel leidde, ligt nu in eigen land onder vuur. Zeker na de zware nederlaag zaterdag in Amsterdam tegen het Nederlands elftal (3-0). In vergelijking met dat duel voerde Löw tegen de Fransen liefst vijf wijzigingen door in zijn elftal. Duitsland kwam in Saint-Denis op voorsprong, maar verloor alsnog door twee doelpunten van Antoine Griezmann in het laatste half uur.