Duits voetbal praat over terugkeer supporters in stadions

,,We zijn er voor dat het op een bepaald moment weer kan. Stap voor stap is beter dan niets”, aldus Rainer Vollmer van de supportersbeweging Unsere Kurve.

De Bundesliga wordt dit seizoen afgemaakt zonder publiek en met strikte regels om het coronavirus tegen te gaan. In het nieuwe seizoen moet het weer mogelijk zijn toeschouwers toe te staan bij de wedstrijden, zei ook minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer in Duitse media. ,,Ik heb er vertrouwen in dat we het publiek in het nieuwe seizoen geleidelijk aan weer binnen kunnen laten. Niet meteen allemaal, zoals voor de uitbraak van corona, maar met minder toeschouwers, zodat we afstand tussen de stadionbezoekers behouden.”