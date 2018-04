Duits tennisdubbel krijgt Valencia stil

Scorende Robben pakt voor zesde jaar op rij Duitse titel met Bayern

17:45 Bayern München is met groot overmacht kampioen van Duitsland geworden. Vorig jaar werd de titel op 29 april veroverd, nu al op 7 april. Het is de zesde titel op rij voor de ploeg van Arjen Robben, die de kampioenswedstrijd tegen Augsburg vanaf de start meemaakte en met een treffer een prima aandeel had in de 1-4 zege.