Duidelijke taal Peter Wright over Michael van Gerwen: ‘Natuurlijk heb ik geen medelijden met hem’

,,Natuurlijk heb ik geen medelijden met hem", stelt de nieuwe wereldkampioen Wright in The Guardian. ,,Het is spijtig voor het toernooi en voor zijn fans, maar iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid om goed voor zichzelf te zorgen en om te bepalen wat ze doen. Als zij zichzelf niet in een veilige omgeving weten te bevinden, dan ligt dat aan henzelf. Het is mij en andere spelers namelijk ook gelukt. Michael zal van deze situatie leren en we gaan hem zeker terugzien.”

De onttroonde wereldkampioen Gerwyn Price leefde eerder tijdens het WK, waarin hij in de kwartfinales werd uitgeschakeld, wél mee met de positief geteste Van Gerwen en andere darters. ,,Ik vind het vervelend voor de jongens die zo zijn uitgeschakeld. Het is een lastige situatie, maar je moet doen wat je kunt doen. Ik weet hoe het is want het gebeurde mij in de Premier League. Het WK is het toernooi waar je het hele jaar voor speelt.”

Quote Ik zet mezelf bij de beste vijf spelers ter wereld, maar absoluut niet in de buurt van Van Gerwen en Phil Taylor Peter Wright

Zelf vond Van Gerwen dat hij alles heeft gedaan om de risico's rond een besmetting te beperken. ,,Dit heb ik nooit zien aankomen. Vincent (Van der Voort,red.) en ik komen nagenoeg nergens. We krijgen nu allebei het deksel op onze neus. Ik heb helemaal niks gedaan, dat maakt het wel extra zuur. Gruwelijk gewoon", zei hij tegenover deze site.

De drievoudig wereldkampioen vond wel dat organisator PDC iets viel te verwijten. ,,De PDC zal te allen tijde zeggen dat ze de regels van de overheid hebben gehanteerd, maar er had scherper naar kunnen worden gekeken. De controle is niet sterk genoeg geweest. Het is gewoon een grote coronabom.”

Price riep zelfs op tot een uitstel van het wereldkampioenschap, met name ook omdat hij zich met de allerbeste darters ter wereld wilde meten. Daar gaf de PDC geen gehoor aan. Overigens beaamt Wright dat bij een langere aanwezigheid van onder meer Van Gerwen in het toernooi de kans op zijn tweede wereldtitel ook iets kleiner was geworden. ,,Was ik zo goed geweest als Phil Taylor nog steeds had gespeeld en als Michael in de vorm had verkeerd zoals we hem kennen? Ik weet het niet. Ik zet mezelf bij de beste vijf spelers ter wereld, maar absoluut niet in de buurt van Van Gerwen en Phil Taylor (zestien wereldtitels, red.).”

Wright versloeg afgelopen maandag Michael Smith in een spannende finale en mocht daardoor voor de tweede keer in zijn carrière de Sid Waddell Trophy, toebehorend aan de wereldkampioen, in ontvangst nemen. Eerder flikte hij het kunstje in 2020 door in de eindstrijd Van Gerwen te verslaan. Daarmee nam hij destijds revanche voor de verloren finale tegen de Nederlander in 2014.

