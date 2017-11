Duel van de dag in Heerenveen: Kramer-Bloemen

In Thialf wordt dit weekeinde de eerste wereldbekerwedstrijd verreden. Iedere dag blikken we vooruit aan de hand van het duel van de dag. Vandaag: Sven Kramer en schaats-Canadees Ted-Jan Bloemen, die tegen elkaar rijden in de slotrit van de 5 kilometer.

Door Rik Spekenbrink

Na twee dagen schaatsen in Heerenveen staat de teller nog op nul. Bij geen enkele afstand van de eerste wereldbekerwedstrijd stond er een Nederlander op de hoogste trede van het podium. De één was ziek, de ander niet in topvorm, en op de teamonderdelen ging gewoon alles mis wat mis kon gaan.

Zoals zo vaak kan Sven Kramer de meubelen redden. Op de 5 kilometer is hij, als altijd, de favoriet. Maar: ook Kramer is niet topfit. Hij meldde zich al af voor de ploegachtervolging en de 1500 meter, met lichte irritaties aan zijn luchtwegen. De training die Kramer zaterdagavond in Thialf reed, deed vermoeden dat hij het vandaag op de 5 kilometer wel gaat proberen.

Hij rijdt in de laatste rit tegen Ted-Jan Bloemen. En dat wordt interessant. De Nederlander, sinds 2014 in Canadese dienst, reed in het voorseizoen al bijzonder hard. Op de Olympic Oval van Calgary schaatste hij eerst een persoonlijk record op de 5 kilometer (6.08,06) en reed even later een baanrecord van Kramer uit de boeken op de 10 kilometer: 12.46,83.

Calgary

Die snelle tijden vertekenen wel ietwat, Calgary is een hooglandbaan. Ook Kramer ging al hard, vooral op het trainingskamp in Inzell. Maar bij de NK afstanden twee weken geleden hield het naar eigen zeggen 'niet over' wat vorm betreft. Hij verloor de 10 kilometer van Bergsma.

De Nederlandse ogen zijn op de stayersafstanden vaak gericht op die twee, Kramer en Bergsma. Bloemen werkt in Calgary met de Nederlandse bondscoach Bart Schouten in de schaduw. Waar Bergsma vrijdag en zaterdag bij de ploegachtervolging en massastart bepaald niet in beste doen was, weten we van Bloemen nog niet goed hoe hij ervoor stat.

De geboren Zuid-Hollander (31) won pas twee wereldbekerwedstrijden in zijn carrière, waarvan één 5 kilometer. Dat was vorig seizoen in Berlijn, zonder Kramer. In Thialf hoopt Bloemen zondag te laten zien dat er straks op de Olympische Spelen ook met een derde ‘Nederlander’ rekening moet worden gehouden.

Volledig scherm Sven Kramer.