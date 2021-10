Duel tussen Newcastle United en Spurs stilgelegd vanwege reanimatie op tribune

FotoserieDe wedstrijd tussen Newcastle United en Tottenham Hotspur (1-3 tussenstand) is een halfuur stilgelegd. Dit gebeurde nadat een supporter van de thuisclub hartproblemen had en op de volle tribunes gereanimeerd moest worden. Na een halfuur werd duidelijk dat hij nog in leven was en naar het ziekenhuis was afgevoerd, waarna de wedstrijd kon worden hervat.

Spurs-linksback Sergio Reguilón wilde gaan ingooien, maar schrok op van de geluiden vanaf de fans achter hem. Hij werd gesommeerd om te stoppen en scheidsrechter Andre Marriner vroeg aan een steward wat er mis was op de tribune. Vervolgens verzocht hij een verzorger van Newcastle United om snel met de AED (Automatische Externe Defibrillator) de overstek over het veld te maken en de fan te helpen.



Newcastle United staat op een 1-3 achterstand tegen Tottenham Hotspur. Callum Wilson kopte al in de tweede minuten de 1-0 binnen, maar daarna scoorden Tanguy Ndombele en Harry Kane voor de bezoekers uit Londen op een kolkend St. James’ Park. Kort na de onderbreking maakte Heung-Min Son de 1-3. De supporters waren dolenthousiast voor deze wedstrijd omdat de nieuwe clubeigenaren voor het eerst op de tribune zitten na het vertrek van Mike Ashley, die veertien jaar de clubeigenaar was.

Buiten het stadion waren er voor de wedstrijd fans te zien in gewaden in de clubkleuren, maar er stond ook een busje met de beeltenis van Jamal Khashoggi voor het stadion. Deze journalist voor The Washington Post verdween op 2 oktober 2018 nadat hij het Saoedi-Arabische consulaat in Istanboel binnen was gegaan.



Zijn verdwijning en bevestiging van zijn overlijden leidden tot internationale verontwaardiging en diplomatieke commotie. Volgens Turkse bronnen werd Khashoggi in het consulaat gefolterd, waarbij onder andere zijn vingers werden afgesneden. Later zou hij zijn gedood door onthoofding, al is daar nooit bewijs voor gevonden.

Buiten het stadion St. James' Park van Newcastle United staat een busje met de tekst 'Justice for Jamal Khashoggi'.

Op donderdag 7 oktober verkocht de door de fans gehate eigenaar Mike Ashley na veertien jaar zijn club aan Saudi Public Investment Fund (PIF). Dat consortium nam het aandelenpakket voor zo’n 350 miljoen euro over van Ashley, maar heeft een vermogen van liefst 350 miljard (!) euro.



PIF heeft de Premier League de verzekering moeten geven dat de voorzitter, de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman, en op zijn beurt de staat Saoedi-Arabië geen enkele controle zal hebben over het besturen van Newcastle. De dagelijkse leiding komt in handen van Yasir Al-Rumayyan en de Britse zakenvrouw Amanda Staveley, die in 2008 sjeik Mansour als adviseur bijstond tijdens de overname van Manchester City door de Abu Dhabi United Group.

Newcastle United begint aan de wedstrijd als nummer 18 van de ranglijst. In de eerste zeven wedstrijden werd er nog niet gewonnen, maar al wel drie keer gelijkgespeeld. Steve Bruce werd de afgelopen tijd al naar de uitgang geschreven, maar zit voorlopig nog op de bank als coach van The Magpies. Het is voor de 60-jarige coach zijn 1000ste wedstrijd als manager.

Volg de tussenstand bij Newcastle United - Tottenham Hotspur via ons livecenter. Eerder op de zondag won West Ham United met 0-1 bij Everton door een goal van de Italiaanse verdediger Angelo Ogbonna.

Het standbeeld van clublegende Jackie Milburn mag het hoofd van Mike Ashley wegtrappen.

