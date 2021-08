Duel Montpellier gestaakt na wangedrag fans: speler Marseille met bloedende hoofdwond afgevoerd

Na een oponthoud van ongeveer 10 minuten en diverse oproepen in het stadion om het publiek rustig te krijgen, kon de wedstrijd worden uitgespeeld. Marseille won met 3-2, na een achterstand van 2-0. Bij het duel waren 13.500 toeschouwers aanwezig. Het was de eerste keer in zeven maanden dat er weer publiek bij de wedstrijden in de Franse competitie welkom was. Door de coronacrisis bleven de voetbalstadions ook in Frankrijk langdurig gesloten voor de fans.