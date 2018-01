Duel gestaakt: Kaiserslautern-coach onwel tijdens duel met Darmstadt

Samenvatting Veerkrachtig Arsenal na zege op Chelsea in League Cup-finale

23:20 Arsenal heeft in de halve finale van de League Cup een snelle achterstand goedgemaakt tegen rivaal Chelsea. De ploeg van Arsène Wenger won met 2-1 en staat nu in de finale van de League Cup. De eerste derby in Londen eindigde eerder deze maand in 0-0.