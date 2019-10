Duel der topspitsen in Londen, bijzonder weerzien in Turijn

Dé wedstrijd van de avond en een belangrijk duel om de eerste plaats in groep B. Wat dat betreft heeft Tottenham al een kleine achterstand op de Duitse recordkampioen, nadat het in de eerste wedstrijd een voorsprong van 0-2 verspeelde tegen Olympiakos (2-2). Bayern won wel, ruim ook, met 3-0 van Rode Ster Belgrado.



Het is vanavond ook het duel tussen topspitsen Harry Kane en Robert Lewandowski. In twintig Champions League-duels vond de 26-jarige Kane vijftien keer het net. Zijn Poolse collega maakte al 54 treffers in 81 wedstrijden in de Champions League. Ook in de eigen competitie zijn de twee goed op dreef. In de Premier League maakte Kane vijf goals, terwijl de 31-jarige Lewandowski na zijn doelpunt tegen Paderborn (2-3) al op het onwerkelijke aantal van tien (!) treffers in zes wedstrijden staat.



Giovanni Lo Celso en Ryan Sessegnon zien we vanavond vanwege blessures niet. Hetzelfde geldt aan Bayern-kant voor Leon Goretzka. Ivan Perisic (griep) en Lucas Hernandez (last van de knie) reisden wel met de ploeg af naar Londen.