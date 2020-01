Duel Arantxa Rus verplaatst, morgen drie Nederlanders in actie

Rus zou vandaag aantreden tegen de Poolse Magda Linette, maar door zware buien werd er geen punt gespeeld. De organisatie had de hoop dat Rus vandaag nog in actie zou kunnen komen, maar rond 19.30 uur plaatselijke tijd werd besloten de partijen op de bijbanen te schrappen. Morgen speelt Rus de tweede partij op baan 5.



Kiki Bertens staat gepland op baan 3. Ze neemt het in de vierde partij van de dag op tegen de Roemeense Irina-Camelia Begu. Tallon Griekspoor, die zijn debuut gaat maken in het hoofdtoernooi van een grand slam, speelt de zesde wedstrijd op baan 13. Hij treft de als 29ste geplaatste Amerikaan Taylor Fritz.



Rafael Nadal neemt het in de middagsessie in de Rod Laver Arena op tegen de Boliviaan Hugo Dellien.