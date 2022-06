Dubbelspeler Jean-Julien Rojer grijpt titel op Roland Garros met partner Arévalo

In de tiebreak hadden Dodig en Krajicek vanaf het begin de overhand. Een dubbele fout van Arévalo op een erg ongelukkig moment bezorgde Dodig en Krajicek vier setpunten. Rojer en Arévalo stribbelden nog even tegen, maar bij de derde poging was het raak. Dodig en Krajicek wonnen de tiebreak met 7-4 en grepen de eerste set.

Servicegeweld houdt aan

Beslissende set

In de derde game van de beslissende set leek de eerste break van de wedstrijd dan toch tot stand te komen, maar opnieuw serveerde Rojer zich uit de problemen. Het was 15-40 voor Dodig en Krajicek, maar vanaf dat moment pakten Rojer en Arévalo vier punten op rij en dus was iedereen nog altijd perfect op de eigen service.

Derde grand slam voor Rojer

Voor Rojer betekent de overwinning dat zijn carreer-slam bijna compleet is. Na de winst op Wimbledon in 2015 en de US Open in 2017 is het de derde keer dat de Nederlander een grand slam wint in het ongemengd dubbelspel. In Australië gaat Rojer volgend jaar proberen om het kwartet te vervolmaken.